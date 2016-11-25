В Одессе вместо больницы скорой помощи власти решили разместить хирургическое отделение
В Одессе в построенном инвестором здании вместо современной больницы скорой помощи власти решили разместить хирургическое отделение.
Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение вчера принял исполнительный комитет Одесского городского совета.
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В частности, исполком решил здание, которое инвестор передал на баланс города в августе, передать на баланс Городской клинической больницы №10, на территории которой оно находится.
В решении сказано, что это связано с «внедрением высокотехнологичного хирургического лечения в коммунальном учреждении «Городская клиническая больница № 10».
После заседания исполкома и.о. директора департамента здравоохранения горсовета Ирина Соколова заявила журналистам, что изначально планировалось, что здание новой больницы скорой помощи будет 7-этажным на 700 коек. Однако инвестор построил корпус на 60 коек, в котором нельзя разместить больницу скорой помощи.
По словам Соколовой, для оборудования универсального операционного отделения необходимо полностью перестроить ГКБ №10 с закрытием последней на 4 года.
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В новом 3-этажном здании вместо обещанной современной больницы скорой помощи обустроят отделение эндоваскулярной хирургии - высокотехнологических хирургических вмешательств.
«Это хирургия завтрашнего дня. Пациенту не делают внешних разрезов: к органу, которому необходимо вмешательство, специальное вещество проводится через сосуды», - сказала Соколова. Предполагается, что в этом отделении будет оказываться плановая и ургентная помощь, осуществляться операции при инсультах, инфарктах, при тромбоэмболиях легочных артерий и пр.
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Список необходимого для нового отделения оборудования департамент должен предоставить руководству города до 15 января 2017 года.
Как сообщал УНИАН, 5 августа на внеочередном заседании исполнительный комитет Одесского городского совета принял решение о принятии на баланс города построенного инвестором 3-этажного здания современной больницы скорой помощи.
Здание расположено на территории ГКБ №10, по улице Маршала Малиновского, 61/Г.
Инвестор строительства - известный бизнесмен, владелец компании «KADORR Group» Аднан Киван.
Компания «KADORR Group» - составная часть группы «Kivan Group Companies», создатель которой Аднан Киван. Специализация - строительство и инвестиционная деятельность во многих странах мира.
Аднан Киван родился с Сирии в 1962 году. Окончил Одесскую академию пищевых технологий. В Одесском регионе занимается строительным бизнесом (высотные жилые дома, бизнес-центры и пр).