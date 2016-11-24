В столице в основном циркулирует вирус гриппа А Гонконг - КГГА

Как сообщили УНИАН в Киевской городской государственной администрации, за 46 неделю эпидемического сезона гриппом и ГРВИ заболели 17 852 людей, из них 12 091 ребенок в возрасте до 17 лет.

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Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения города составил 614,2 и превысил показатель заболеваемости прошлой недели на 6,2%. Однако заболеваемость гриппом и ОРВИ в столице на 13% ниже эпидемического порога. Наибольший процент заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями регистрируется среди детей в возрастной группе от 0 до 4 лет (48,1%).

По словам заместителя председателя КГГА Николая Поворозника, с диагнозом грипп и ОРВИ в Киеве госпитализировано 95 людей, из них 64 ребенка.

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«Согласно данным ВОЗ к группам риска с неблагоприятными последствиями гриппа относятся лица старше 65 лет; дети до трех лет; пациенты с хроническими заболеваниями легких или сердечно-сосудистой системы. Подчеркиваю, при появлении таких симптомов как температура, кашель, насморк, боль в горле и мышцах, немедленно обращайтесь к врачу и тщательно выполняйте его назначения, максимально ограничьте контакты с окружающими. И ни в коем случае не занимайтесь самолечением», – отметил Поворозник.