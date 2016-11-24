В Киеве планируют создать реабилитационный и ожоговый центры

Как сообщила пресс-служба Киевской городской государственной администрации, об этом во время выступления на Инвестиционном форуме сказал заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.

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«На Инвестиционном форуме мы презентовали два проекта: создание Центра реабилитационной медицины г. Киева на базе Киевской городской клинической больницы № 4 и Центра термических поражений, реконструктивной-восстановительной и пластической хирургии Киевской городской клинической больницы № 2», – сообщил он и отметил, что это наиболее привлекательные и выгодные проекты для привлечения инвестиций.

По словам Поворозника, более 85% больных с сосудистой патологией, рассеянным склерозом, вертеброгенной патологией и патологией опорно-двигательного аппарата нуждаются вреабилитационно-восстановительном лечении и социально-психологической помощи.

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«В Киеве есть отдельные реабилитационные отделения, которые частично обеспечивают потребность жителей города в реабилитационном лечении. Мы предлагаем создать специализированное реабилитационное медицинское учреждение - Центр реабилитационной медицины города Киева для больных с патологией нервной системы и опорно-двигательного аппарата путем проведения реконструкции с расширением и достройкой пяти этажей офисного корпуса больницы. Создание Центра обеспечит повышение качества жизни этой категории больных, приведет к уменьшению инвалидизации и финансовой нагрузки на бюджет из-за социальных выплат. Кроме того, мы будем иметь возможность сотрудничать с инвестором на принципах частно-государственного партнерства и совместно внедрять новейшие технологии», – сказал Поворозник.

Также он рассказал о создании Центра термических поражений, реконструктивной-восстановительной и пластической хирургии Киевской городской клинической больницы № 2.

«Цель этого проекта – применение современных технологий лечения и минимизация неудовлетворительных результатов лечения больных с тяжелыми и распространенными ожогами. Снижение показателей летальности и инвалидности при глубоких ожогах, особенно для трудоспособного населения и детей. Благодаря проекту мы будем иметь возможность сотрудничать с инвестором на принципах частно-государственного партнерства, внедрять новейшие технологии в процесс выращивания клеток и тканей», – отметил Поворозник.