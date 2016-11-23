В Одесской области местные жители протестуют против закрытия травмотделения в больнице

Как сообщили УНИАН в Белгород-Днестровском отделе полиции, во вторник жители села Прибрежное перекрыли трассу на город Белгород-Днестровский, требуя не закрывать указанное отделение, расположенное в населенном пункте Шабо.

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Около 100 человек вышли на дорогу с плакатами: «Руки прочь от отделения ЦРБ», «Руки прочь от Шабовской больницы» и пр. Участники акции около часа ходили непрерывно через дорогу, что привело к транспортному затору.

По данным полиции, люди назвали свою акцию «мирным протестом». Закрытие отделения планируется во исполнение соответствующего постановления Кабинета министров о сокращении койко-мест в больницах.

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Протестующие назвали ликвидацию травматологического отделения «недальновидным и глупым издевательством над людьми». Они аргументировали свое мнение, в том числе, тем, что жители окрестных сел не смогут в случае необходимости добраться в Белгород-Днестровский, где планируют сосредоточить профильные койки. Они также отмечают, что в курортный сезон в район приезжает очень много отдыхающих, которым также может понадобиться помощь профильных специалистов.

В числе протестующих были люди, вышедшие на дорогу на костылях. Свою акцию местные жители назвали предупредительной.