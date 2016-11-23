Более 500 тыс жителей, проживающих в оккупированных районах Луганщины, могут остаться без воды

Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины.

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«В связи с неуплатой отдельными районами Луганской области за поставленную воду, более полумиллиона жителей региона, подавляющее большинство которых проживает на неподконтрольной Украине территории, могут остаться без водоснабжения», - говорится в сообщении.

По данным ведомства, такая ситуация сложилась в связи с систематическим непоступлением платежей за объемы воды, потребленные на неподконтрольной территории в течение последних лет.

«В результате, долг водоснабжающего предприятия КП «Попаснянский районный водоканал» за потребленную электроэнергию превысил 121 млн грн и грозит банкротством предприятия. Следствием этого может стать полное прекращение водоснабжения в регионе, как на неподконтрольной, так и на подконтрольной украинскому правительству территории, что приведет к гуманитарной и экологической катастрофе», - подчеркнули в министерстве.

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Ведомство подчеркивает, что Украина предпринимает все возможны меры для недопущения развития ситуации по такому сценарию. В частности, были отремонтированы водопроводы, установлены приборы учета, принят соответствующий тариф на водоснабжение, и тому подобное.

Отмечается, что также в качестве временной меры, была достигнута договоренность с Международным Комитетом Красного Креста, который предоставил средства, что позволило не прекращать водоснабжение в течение последних двух месяцев. Это также позволило начать отопительный сезон, поскольку были заполнены водой системы теплоснабжения на неподконтрольных украинскому Правительству территориях.

«Вместо этого представители ОРЛО, вопреки Минским договоренностям, продолжают игнорировать инициированные украинской стороной предложения по решению вопроса оплаты за поставленную воду», - добавили в пресс-службе.