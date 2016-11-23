В Ивано-Франковской области в больнице находятся 13 детей, которые отравились в отеле "Ксения"

Как сообщили УНИАН в управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Ивано-Франковской области, 22 ноября в 16.00 поступила информация о пищевом отравлении жителей Бурштын, которые на протяжении 19-21 ноября находились на Всеукраинском фестивале-конкурсе «Жемчужина Каменца» и проживали в гостиничном комплексе «Ксения» Каменца-Подольского Хмельницкой области.

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Всего в составе танцевального коллектива «Сюрприз» (дворец культуры «Прометей», город Бурштын) принимали участие 32 человека, в том числе 25 детей в возрасте до 15 лет и семь взрослых.

По состоянию на утро 23 ноября на стационарном лечении Бурштынской городской больницы находится 15 человек, из них 13 детей в возрасте до 15 лет.

«Состояние больных расценивается как средней степени тяжести: жалобы на головную боль, тошноту, понос 3-4 раза в сутки, повышение температуры тела до 38-38,8 градусов, боли в животе»,- говорится в сообщении.

Предварительный диагноз заболевания - «пищевая токсикоинфекция».