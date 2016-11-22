В Харьковской области педагог интерната пытался продать воспитанника за 10 тыс. долл.

В Харьковской области по подозрению в попытке за 10 тыс. долл. продать воспитанника интерната задержали педагога.

Читайте такжеВ Киевской области будут судить женщину, которая за 40 тыс. грн пыталась продать своего младенцаКак сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Харьковской области со ссылкой на начальника отдела прокуратуры области Игоря Чуба, установлено, что женщина за 10 тыс. долл. пыталась продать 13-летнего воспитанника интернатного учреждения.

Злоумышленница задержана в порядке ст.208 УПК Украины. Решается вопрос об объявлении подозрения и избрании меры пресечения.

Читайте такжеРаботник санатория "Орлятко", издевавшийся над ребенком, уволен Она уведомлена о подозрении по ч.3 ст.149 УК Украины (торговля людьми или осуществление иной незаконной сделки, совершенной в отношении малолетнего). Первоочередные следственные действия продолжаются.

Максимальная санкция статьи предусматривает 15 лет лишения свободы.