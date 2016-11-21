Авдеевка из-за обстрелов осталась без водоснабжения

Об этом сообщил генеральный директор Авдеевского коксохимзавода (АКХЗ) Муса Магомедов на своей странице в Facebook.

Он отметил, что в ходе обстрелов была обесточена Донецкая фильтровальная станция.

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«В очередной раз АКХЗ на одном вводе из четырех, Макеевка-1, Донецкая фильтровальная станция обесточена, Авдеевка без воды», – написал Магомедов.

Он выразил надежду, что будет получено разрешение на восстановительные работы и удастся восстановить ввод Макеевка-2.

«К сожалению, линии Ясиноватая-1 и 2 нам не дают восстановить уже несколько месяцев, несмотря на неоднократные обращения в СЦКК», – добавил он.

Как сообщал УНИАН, по данным пресс-центра штаба АТО, вчера на Донецком направлении – в районе Зайцево, Авдеевки, Опытного и Луганского - по позициям украинских военных боевики вели огонь из минометов, гранатометов и стрелкового оружия.