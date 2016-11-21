В Киеве в 2017 году откроют еще один перинатальный центр

В 2017 году в Киеве откроют еще один перинатальный центр.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе горгосадминистрации, об этом заявил заместитель председателя КГГА Николай Поворозник во время выступления на Празднике малыша в медучреждении.

Читайте такжеВ Тернополе после капремонта открыт корпус перинатального центра По его словам, согласно мировым статистическим данным, каждый десятый ребенок в мире рождается недоношенным. В Украине ежегодно рождается примерно 20 тыс. недоношенных детей, из которых 4 тыс. имеют вес меньше полутора килограмма.

«К сожалению, количество преждевременных родов ежегодно значительно возрастает. Наша задача - оказать максимальную поддержку родителям, у которых родились такие дети. В Киеве первую помощь преждевременно новорожденным детям предоставляют в перинатальном центре, который создан в 2012 году. Ежегодно в нем выхаживают около 450 недоношенных детей. Они нуждаются в особой опеке, направленной на сохранение их здоровья и качества жизни», – сказал Поворозник.

Читайте такжеПеринатальный центр Киева получил портативный аппарат ИВЛ для недоношенных младенцевПо его словам, в этом году за счет городского бюджета полностью покрыта потребность учреждений здравоохранения столицы в препаратах для недоношенных детей.