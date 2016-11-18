Минздрав опроверг информацию о том, что 11-летний ребенок с Волыни умер из-за полио

По данным лабораторного, клинического, инструментальных методов исследования, причиной смерти ребенка является молниеносное течение болезни Гийена-Барре - острого аутоиммунного заболевания, сообщили УНИАН в Минздраве.

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В ведомстве акцентировали, что окончательное гистологическое подтверждение диагноза будет известно ориентировочно через 10 дней, что связано со спецификой лабораторных исследований.

Болезнь Гийена - Барре - это редкое заболевание, первые проявления которого - паралич конечностей. Полиомиелит имеет похожие проявления, однако вакцинация позволяет полностью преодолеть это заболевание. На сегодня случаи вялого паралича не связаны с полиомиелитом.