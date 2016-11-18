В Тернополе мэрия обещает компенсировать все расходы на лечение травмированным из-за гололеда

Как сообщили УНИАН в пресс-службе городского совета, об этом заявил городской голова Сергей Надал 17 ноября в ходе беседы с пациентами Тернопольской городской коммунальной больницы скорой медицинской помощи, получившими травмы на неубранных после снегопада улицах.

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«Еще раз хочу попросить прощения у этих людей и их родных за то, что ни техника, ни коммунальные службы не успели оперативно справиться с ситуацией, в результате чего люди получили травмы. Сегодня на лечении в тернопольской больнице находятся 22 человека, травмированных из-за снегопадов. Нам предоставлена информация о стоимости их лечения, поэтому мы компенсируем им 100% той суммы, которую они потратили на лечение», - пообещал Надал.

В то же время он отметил, что впоследствии данные расходы горсоветом будут выставлены в качестве претензии для возмещения подрядчику, который виноват в невыполнении своих договорных обязательств и не убрал город.

О каких именно суммах идет речь, Надал не уточнил.

В то же время в соцсетях Тернополя отмечают, что количество травмированных значительно больше, чем те люди, которые сейчас находятся на стационарном лечении. А те, кто попал в больницу, понес и другие расходы, кроме приобретения лекарств.

Как сообщал УНИАН, в Тернополе после снегопада 13 ноября была парализована работа общественного транспорта и прекращен вывоз мусора из-за нерасчищенных от снега дорог и дворов.

Оказалось, что фирма-подрядчик, которой поручили уборку города, фактически не была готова к таким работам, поскольку не имеет достаточно техники.

В ответ на возмущение общественности мэрия, в качестве компенсации, ввела бесплатный проезд в троллейбусах города с 15 по 17 ноября.