Медики устанавливают причину смерти 11-летнего мальчика с диагнозом "полиоподобное заболевание"

Как сообщила сегодня УНИАН заведующий отделением интенсивной терапии Волынской областной инфекционной больницы Елена Дымарчук, в медучреждение ребенка доставили 14 ноября по направлению Любомльской центральной райбольницы.

В день госпитализации мальчик уже не мог двигать конечностями, не мог ни сесть, ни подняться с кровати, не держал голову, имел повышенную температуру тела.

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«Был выставлен диагноз - острая прогрессирующая полирадикулонейропатия (Синдром Гийена-Барре). Простыми словами - это аутоиммунное заболевание, этиология которого до конца не выяснена. Его возбудителем могут быть различные типы вирусов. Поражается периферическая нервная система, корешки спинного мозга. Ребенка спасали, но, несмотря на реанимационные мероприятия, 16 ноября мальчик умер», - отметила Дымарчук.

Как уточнила главный специалист по педиатрии Управления здравоохранения областной госадминистрации Людмила Рожко, мальчик был вакцинирован от полиомиелита в соответствии с календарем прививок, о чем свидетельствуют соответствующие документы, это отмечают и родители.

Как сообщили УНИАН в Волынском областном лабораторном центре Минздрава Украины, срочное сообщение о случае заболевания жителя пгт Головно Любомльского района, ученика 6-го класса местной школы «Острым вялым параличем?» («ОВП?») в лабораторный центр поступило 16 ноября.

«Поскольку установленный медицинскими работниками предварительный диагноз «ОВП?» классифицируется как полиомиелитоподобное заболевание, специалистами ГУ «Волынский областной лабораторный центр Минздрава Украины» срочно начато проведение всего комплекса противоэпидемических мероприятий в очагах по месту жительства и учебы ребенка, предусмотренные Министерством здравоохранения», - отмечается в сообщении центра.

В настоящее время проводится вирусологическое обследование контактных детей, исследование образцов материала от больного для установления диагноза, поскольку лишь случай острого вялого паралича, при котором выделен полиовирус, классифицируется как полиомиелит, причем часть образцов направлена для проведения параллельных исследований в вирусологическую лабораторию ГУ «Украинский центр по контролю и мониторингу заболеваний Минздрава Украины».

Также изучается прививочный статус учащихся школы, проводятся дезинфекционные мероприятия.

Согласно информации местных СМИ, сегодня, 17 ноября, мальчика похоронили в пгт Головно.