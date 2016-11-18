В одесский Военно-медицинский центр из зоны АТО доставлены 13 бойцов

Как сообщил УНИАН волонтер Андрей Танцюра, бойцы доставлены днем самолетом.

По словам Танцюры, сопровождавшего прибывших с аэродрома в медцентр, из 13-ти - трое бойцов, которые в тяжелом состоянии, помещены в реанимацию.

«У двоих – минно-взрывные ранения, которые они получили возле Бутовки, один получил пулевое ранение под Авдеевкой», - сказал Танцюра.

Он добавил, что остальные доставленные сегодня бойцы размещены в других отделениях.