В одесский Военно-медицинский центр из зоны АТО доставлены 13 бойцов
08:21, 18 ноября 2016Новости регионов
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В Военно-медицинский клинический центр Южного региона (Одесса) вчера из зоны проведения антитеррористической операции доставлены 13 бойцов.
В одесский Военно-медицинский центр из зоны АТО доставлены 13 бойцов / УНИАН
Как сообщил УНИАН волонтер Андрей Танцюра, бойцы доставлены днем самолетом.
По словам Танцюры, сопровождавшего прибывших с аэродрома в медцентр, из 13-ти - трое бойцов, которые в тяжелом состоянии, помещены в реанимацию.
«У двоих – минно-взрывные ранения, которые они получили возле Бутовки, один получил пулевое ранение под Авдеевкой», - сказал Танцюра.
Он добавил, что остальные доставленные сегодня бойцы размещены в других отделениях.
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