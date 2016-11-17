В Одессе открыли комплекс для обучения военных медиков по оказанию помощи в полевых условиях

Как сообщили УНИАН в пресс-центре Министерства обороны, на территории Военно-медицинского клинического центра Южного региона (Одесса), открыт современный симуляционный комплекс, который будет функционировать на базе кафедры медицины катастроф и военной медицины Национального медицинского университета.

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Как отмечается, его важность заключается в том, что с применением специальных тренажеров, роботов и компьютерных систем военные медики смогут осуществлять имитацию различных видов ранений и таким образом получать необходимые навыки по оказанию помощи в полевых условиях.

Как подчеркнул заведующий кафедрой медицины катастроф и военной медицины Одесского национального медицинского университета Владимир Майданюк, наличие этого комплекса в дальнейшем будет способствовать достижению высокого уровня клинической компетенции, как врачами, так и санитарными инструкторами.

«Для того чтобы готовить надежные кадры, нужна соответствующая мощная учебно-материальная база, поэтому открытие симуляционного комплекса на нашей кафедре является очень важным шагом в этом направлении», - отметил Майданюк.

Подчеркивается, что одесский ВУЗ является первым в Украине, где открыт такой современный комплекс.

Комплекс состоит из двух многоцелевых симуляторов жизнедеятельности пациента, которые предназначены для моделирования ситуации по оказанию помощи на догоспитальном и госпитальном этапах. В дальнейшем с помощью этих симуляторов будут обучаться студенты-медики и представители высшего, среднего и младшего военного медперсонала перед командировками в зону проведения АТО, что позволит им хорошо подготовиться к работе в экстремальных (боевых) ситуациях.