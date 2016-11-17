В Виннице за сутки в больницу обратились 60 человек с переломами, вывихами и ушибами

За прошедшие сутки в травматологическое отделение Винницкой городской больницы скорой помощи обратились 60 человек, сообщила Вінниця.info. Фактически, в течение рабочего дня каждые 15 минут, в медучреждение поступал новый пациент. Люди травмировались из-за гололеда.

Читайте такжеВ Черновицкой области спасатели за сутки вытащили из снега 5 автомобилей "скорой"«Драмы нет. В предыдущие годы фиксировали и более сотни людей за сутки. И тогда были коллапсы. - Прокомментировал заведующий травматологическим отделением Винницкой городской больницы скорой помощи Игорь Куленко. - Ведь, перед тем, как человек выйдет из больницы, после осмотра специалиста ему нужно сходить на рентген, вернуться, получить гипсование или другие манипуляции. Не удивительно, что бывают скандалы. За вчерашний день обратились 60 травмированных. В общем после падений после гололеда. У кого рука, у кого нога, у кого ребра. Переломы, ушибы, «растяжки». Хотя дороги для транспорта у нас вычищены очень хорошо, на части для пешеходов опасно. Слава Богу, летальных случаев не фиксировали».