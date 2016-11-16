В Одесской области - критическая ситуация с оказанием скорой медицинской помощи

Как передает корреспондент УНИАН, об этом 15 ноября на экстренной пресс-конференции заявили руководители профильных медицинских учреждений.

В частности, по словам главного врача коммунального учреждения «Одесский областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф» Николая Турчина, скорая помощь региона недофинансирована из областного бюджета на 40% в части расходов на горюче-смазочные материалы.

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«У нас было обращение к областному совету о дофинансировании расходов по ГСМ. 20 октября была сессия облсовета, на которой для нас выделили более 18,73 млн грн для того, чтобы мы обеспечили скорую помощь Одессы и области на этот год и январь 2017-го. Но деньги не поступили, и мы на грани остановки», - подчеркнул Турчин.

Он отметил, что до сегодняшнего дня удавалось обеспечить выезды автомобилей скорой помощи за счет перенаправления на закупку ГСМ «резервных» 2 млн грн, предназначенных для приобретения запасных частей (деталей, шин и пр.).

«Благодаря этому, дотянули до сегодняшнего дня. Нам все время говорили: подождите, но средства так и не поступили... Это - критическая ситуация, которая изо дня в день усугубляется. Мы отвечаем за скорую помощь, не оказание которой грозит уголовным наказанием... Завтра, если не поступят деньги, будем носить больных на себе», - подчеркнул Турчин.

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По словам директора КП «Автобаза сантранспорта» Олега Совика, максимально, что можно планировать - это выезды в регионе автомобилей скорой помощи на 16 ноября.

«Максимально мы можем планировать завтрашний день, но могу сказать абсолютно точно: вижу, что будет остановка. Мы максимально стараемся решить проблему, но пока не можем. Просим чиновников, от которых зависит решение этой проблемы, посодействовать и решить ее», - акцентировал он.

Отмечалось, что ежедневно производится порядка 1,5 тыс. выездов скорой помощи, из которых 800 – в районы области. Речь идет о необходимости заправки более 200 автомобилей.

Турчин отметил, что средства не выделяются, так как «нет решения департамента здравоохранения ОГА".

«Предполагаю, что, скорее всего, не могут придти к консенсусу ведомства (областные – УНИАН)», - сказал главврач.