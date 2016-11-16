В Днепропетровской области больше всего диабетиков

Уже третий год Днепропетровская область занимает 1-е место по количеству людей с эндокринными патологиями и по количеству больных сахарных диабетом, сообщает сайт города Днепра 056.ua.

Читайте такжеСуповая диета снижает риск развития диабета на 90%"На 1 января 2016 года в области на учете у эндокринологов состоит 103 тыс пациентов, более 19,5 тыс человек постоянно нуждаются в инсулинах, - сказала заведующая отделением эндокринологии областной больницы им. Мечникова, главный внештатный специалист по эндокринологии ДЗО ОДА Екатерина Маляр.

Отметим, что общенациональную программу "Сахарный диабет" закрыли в декабре 2013 года, но в Днепропетровской области - продлили на 1 год. Затем приняли программу "Здоровье жителей Днепропетровщины до 2019 года", в которой указан и сахарный диабет.

"У нас работает электронный реестр по больным сахарным диабетом. В него внесено 675 детей и 19 600 взрослых. Все они получают инсулинотерапию, -отметила она. - Ежегодно заболевают около 10 ты взрослых и порядка 100 детей и подростков. За свои средства они препараты не покупают. В течение года поставили инсулинов на сумму 56 млн грн, заключили договора на сумму 22 млн грн, еще на 8,5 млн грн ожидается закупка. Также возобновилась закупка глюкогона для детей. Эти препараты помогают избежать тяжелых последствий у детей, больных диабетом. Также мы обеспечиваем инсулинами более 500 переселенцев".

Читайте такжеСегодня День борьбы с диабетом: как справляются с недугом дети ДонбассаПо ее словам, в проекте бюджета на следующий год заложили сумму, которая меньше потребностей в 1,5 раза.

"Надеюсь, что ситуация еще изменится. Инсулины закупаются за счет местных бюджетов крупных городов", - подытожила Екатерина Маляр.