В Черниговской области ликвидировали незаконную свалку люминесцентных ламп

В Черниговской области ликвидирована несанкционированная свалка люминесцентных ламп, которая была выявлена в октябре неподалёку от села Зметнев Сосницкого района.

Как проинформировали УНИАН в Государственной экологической инспекции в области, 14 ноября все лампы погрузили и вывезли за пределы района.

Читайте такжеВиннитчина: в заброшенном здании обнаружено более 9 тыс ламп, содержащих ртутьПо данным инспекции, это сделали представители фирмы, по вине которой возникла свалка. У них есть договор на утилизацию этих опасных отходов со специализированным предприятием в городе Кропивницкий.

Как сообщал УНИАН, в середине октября неподалёку от села Зметнев Сосницкого района Черниговской области была выявлена несанкционированная свалка отработанных люминесцентных ламп. Лампы (по предварительным подсчетам, около 35 тысяч штук) неизвестные выгрузили на обочине дороги. Во время проверки выявить лиц, допустивших указанное правонарушение, не удалось, но на картонных упаковках ламп указаны адрес, названия и номера учебных заведений города Киева.

Читайте такжеВ Черкассах в частном домовладении нашли более 3 кг ртутиГосударственная экологическая инспекция области направила письмо в Сосницкую РГА, Менского отдела полиции Главного управления Национальной полиции в Черниговской области и Управление ГСЧС в Черниговской области с требованием принять безотлагательные меры по ликвидации этих отходов. Прокуратура области открыла уголовное производство по ч.1 ст.239 Уголовного кодекса Украины (загрязнение или порча земель веществами, отходами или другими материалами, вредными для жизни, здоровья людей или окружающей среды, вследствие нарушения специальных правил, если это создало опасность для жизни, здоровья людей или окружающей среды).

Читайте такжеНа "Радикале" остается сотни тысяч тонн ртути, которая угрожают здоровью киевлянОтработанные люминесцентные лампы относятся к промышленным отходам I класса (классифицируются как чрезвычайно опасные отходы) и создают угрозу для окружающей среды, жизни и здоровья людей. Экологи оценили ущерб от данной свалки в почти 80 тыс. грн.