Во Львове двое людей отравились угарным газом

Во Львове угарным газом отравились двое людей. Из них 14-летний ребенок.

Как сообщает Zaxid.net со ссылкой на департамент по вопросам гражданской защиты ЛОГА, в 20:30 на ул. Дорогичинской, в Шевченковском районе Львова, в частном доме отравился угарным газом 14-летний подросток. С 10% карбоксигемоглобина в крови пострадавший был госпитализирован во Львовскую городскую детскую клиническу больницу. Его состояние на 06:00 15 ноября удовлетворительное.

Работники ПАО «Львовгаз» временно прекратили подачу газа в колонку в ванной комнате дома.

Читайте такжеНа Закарпатье женщина с 15-летним сыном отравились угарным газомТакже на ул. Рубчака во Франковском районе в квартире на первом этаже жилого дома отравился угарным газом 34-летний житель г. Прилуки Черниговской области. Его доставили во Львовскую областную клиническую больницу (15% карбоксигемоглобина).

После прохождения барокамеры мужчина отказался от госпитализации и в удовлетворительном состоянии отпущен домой.