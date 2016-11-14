Сегодня День борьбы с диабетом: как справляются с недугом дети Донбасса

14 ноября – Всемирный день борьбы с диабетом. Эта дата служит напоминанием о росте количества больных этим недугом и важности помощи таким людям. На начало 2016 года в Украине зарегистрировано 1,2 млн больных сахарным диабетом (без учета неподконтрольных Украине территорий). Во всем мире это 422 млн человек.

В Украине для больных сахарным диабетом действует государственная программа по обеспечению инсулином. Но на неподконтрольной территории Донбасса с начала вооруженного конфликта тысячи детей и взрослых остались без жизненно важных препаратов, сообщили УНИАН в пресс-службе Гуманитарного штаба Рината Ахметова.

Одним из первых поддержку инсулинозависимым детям из Донбасса оказал Гуманитарный штаб Рината Ахметова. 2 года детям до 18 лет Штаб адресно выдает инсулин и тест-полоски. Возраст самого маленького получателя помощи – 1 год.

Читайте такжеЧетверть жителей Донецкой области ощущают нехватку медикаментов – исследование«На горячую линию Штаба продолжают поступать заявки на обеспечение детей инсулином. На сегодняшний день 246 детей получили препарат. Мы рассматриваем каждое обращение индивидуально, и стараемся в кратчайшие сроки передать ребенку инсулин, который подходит именно ему. Очень часто семьи из неподконтрольных территорий обращаются к нам, когда для их ребенка это уже вопрос жизни и смерти», – рассказывает Юлия Герасименко, руководитель направления «Адресная помощь» Гуманитарного штаба.

Помимо инсулина по индивидуальным обращениям, Штаб выдает тест-полоски в рамках проекта «Лекарства детям». «К нам стало поступать много звонков о необходимости тест-полосок, которые не менее важны больному сахарным диабетом ребенку. Введение инсулина возможно только после точных данных содержания сахара в крови, и именно тест-полоски помогают его определить. Каждый ребенок получает набор тест-полосок на 3 месяца», – говорит Юлия Герасименко.

Читайте такжеНа оккупированных территориях Донбасса - проблемы с инсулином для детей За время работы проекта дети из неподконтрольной территории получили 425 наборов тест-полосок. Чаще всего просьбы о помощи приходят из Донецка, Шахтерска, Ясиноватой, Тореза, Макеевки, Енакиево и Горловки.

Чтобы оставить заявку на помощь инсулином, необходимо позвонить на горячую линию Гуманитарного штаба 0800 509 001. Информацию, как оставить заявку на получение тест-полосок по проекту «Лекарства детям», можно найти по ссылке.