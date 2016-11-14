На Тернопольщине от переохлаждения погиб 41-летний мужчина
14:05, 14 ноября 2016Новости регионов
74
В Тернопольской области в результате переохлаждения погиб 41-летний мужчина.
Из-за опьянения мужчина упал и уснул под забором / Фото УНИАН
Как сообщили УНИАН в секторе коммуникаций главного управления Национальной полиции Украины в Тернопольской области, трагедия произошла вчера в селе Давыдковцы Чертковского района.
Тело погибшего обнаружил местный житель. Полицейские установили, что от переохлаждения умер 41-летний житель села Лосяч Борщевского района, который в нетрезвом состоянии возвращался домой.
Из-за опьянения мужчина упал и уснул под забором. Медики диагностировали смерть от переохлаждения. У погибшего остались двое детей.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter