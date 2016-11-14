В Черновицкой области спасатели за сутки вытащили из снега 5 автомобилей "скорой"

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе управления ГСЧС в Черновицкой области, по состоянию на 11:00 14 ноября спасатели осуществили 49 выездов для оказания помощи населению и ликвидации последствий непогоды.

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В частности, в пяти случаях сотрудники ГСЧС буксировали автомобили скорой медицинской помощи. В селе Костинцы Сторожинецкого района спасатели отбуксировали «скорую», в которой находились четыре человека, в том числе один ребенок.

В городе Вашковцы Вижницкого района спасатели дважды вытаскивали кареты скорой помощи из снежных заносов. Еще один случай высвобождения «скорой» из сугробов зафиксировали в городе Кицмань.

В Черновцах пожарно-спасательные подразделения привлекались к распиливанию дерева, упавшего на автомобиль, который двигался по ул. Авангардной. Спасатели с помощью специального оборудования убрали дерево. Водитель в госпитализации не нуждался.

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В целом упавшими деревьями повреждено 12 автомобилей. Также приходилось убирать поваленные в результате непогоды деревья с проезжих частей дорог и зданий.

В с. Маршинцы Новоселицкого района, г. Новоселица и г. Хотин спасательные подразделения привлекались к откачке воды из подвальных помещений зданий.

Всего к ликвидации последствий непогоды от УГСЧС привлекалось 44 единицы техники и 178 человек личного состава.

По состоянию на 09:30 обесточена 41 линия электропередачи, вследствие чего без электроснабжения оставались 64 населенных пункта, из них 36 частично, в 6 районах области (Вижницкий, Глыбокский, Кицманский, Хотинский, Путильский, Сторожинецкий) и г. Черновцы.

Как сообщал УНИАН, на протяжении 12-14 ноября в результате неблагоприятных погодных условий (сильные снегопады, метели и гололедица, налипание мокрого снега, сильные порывы ветра) были обесточены 988 населенных пунктов в 13 областях.

Самый высокий снежный покров, до 50 см, зафиксирован в Ривненской, Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Черновицкой, Хмельницкой и Житомирской областях.