Винничане устроили забег ко Дню борьбы с пневмонией

12 ноября мир отмечает День борьбы с пневмонией. В рамках этого дня в Виннице провели двухкилометровый беговой марафон, сообщает Vinnitsa.info.

Читайте такжеНа грипп и ОРВИ в Украине переболело почти 15% населенияБолее 10 активистов стартовали на площади Василия Стуса, пробежались по Хмельницкому шоссе и центральной улицей города. Финишировал забег на Европейской площади возле Башни.

Активистов сопровождали два патрульных автомобиля.

На финише активисты раздавали прохожим буклеты с информацией, как предотвратить пневмонию.

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Пневмония становится причиной смерти примерно 1,4 млн детей в возрасте младше 5 лет, что составляет в мире 18% всех случаев смерти детей этого возраста.