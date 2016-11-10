Донетчина: жители Новогродовки получили бесплатный уголь от штаба Ахметова

По состоянию на 10 ноября, более 120 семей города уже получили бесплатный уголь для отопления своих домов в зимний период.

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«По решению Рината Ахметова Штаб оказывает адресную помощь жителям Новогродовки, оказавшимся в трудном положении. Помощь планировалось выделить для 380 семей бывших сотрудников шахт, фамилии которых были указаны в обращении. А также для 100 самых нуждающихся категорий жителей города ‒ многодетных семей, семей, воспитывающих инвалидов, родителей-одиночек. Нам был предоставлен список шахтеров-пенсионеров по состоянию на 2014 год. Некоторые получатели помощи с тех пор уехали из города, умерли или с ними невозможно связаться. На данный момент в списке 370 семей», ‒ рассказал Андрей Хворостянко, менеджер программ и проектов Гуманитарного штаба.

Каждая семья получит по 2,95 тонны угля на зиму. В течение месяца топливо доставят на дом всем адресатам. Объем гуманитарной помощи от Штаба составит более 1 тысячи тонн угля.