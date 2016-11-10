Донетчина: жители Новогродовки получили бесплатный уголь от штаба Ахметова
Началась работа Гуманитарного штаба Рината Ахметова по отгрузке топлива жителям Новогродовки.
По состоянию на 10 ноября, более 120 семей города уже получили бесплатный уголь для отопления своих домов в зимний период.
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«По решению Рината Ахметова Штаб оказывает адресную помощь жителям Новогродовки, оказавшимся в трудном положении. Помощь планировалось выделить для 380 семей бывших сотрудников шахт, фамилии которых были указаны в обращении. А также для 100 самых нуждающихся категорий жителей города ‒ многодетных семей, семей, воспитывающих инвалидов, родителей-одиночек. Нам был предоставлен список шахтеров-пенсионеров по состоянию на 2014 год. Некоторые получатели помощи с тех пор уехали из города, умерли или с ними невозможно связаться. На данный момент в списке 370 семей», ‒ рассказал Андрей Хворостянко, менеджер программ и проектов Гуманитарного штаба.
Каждая семья получит по 2,95 тонны угля на зиму. В течение месяца топливо доставят на дом всем адресатам. Объем гуманитарной помощи от Штаба составит более 1 тысячи тонн угля.