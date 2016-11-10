В Киеве центр защиты беспризорных детей получил право на аренду земельного участка, где он расположен

Киевсовет предоставил юридическое право центру защиты детей «Наши дети» на аренду земельного участка на проспекте Павла Тычины, 28-Б в Днепровском районе, на которой он и расположен.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, для этого были внесены соответствующие изменения в договор аренды.

Читайте такжеВ Киеве стартовал очередной этап мирового велотура "Украина и мир без сирот"«Начиная с 2005 года столица Украины реализует совместно с правительствами Германии и Польши инновационный социальный проект по европейским стандартам, который с помощью лучших мировых методик предоставляет проживание киевским детям, лишенным родительской опеки, а также комплексную социально-психологическую, педагогическую и другие виды помощи на постоянной основе. Данный проект имеет название «Центр защиты детей «Наши дети», – сказал инициатор представления, руководитель аппарата КГГА Владимир Бондаренко.

Читайте такжеВ Украине более 25 тыс. детей-сирот не имеют собственного жилья – правозащитникиПо его словам, в городской целевой программе «Социальное партнерство» на 2016-2018 годы предусмотрены средства на покрытие расходов центра на уплату арендной платы за земельный участок. Однако в этом году он не смог использовать эти средства по целевому назначению, поскольку арендатором территории под сооружениями центра официально является другая организация - Немецко-Польско-Украинское общество в Украине – основной донор и партнер в этом проекте, который участок не использует.

Читайте такжеВ Киеве дети-инвалиды, которые живут в приемных семьях, будут получать пособиеВ связи с этим депутаты Киевсовета поддержали проект решения и проголосовали за официальное переоформление аренды земельного участка центром защиты детей «Наши дети».

«Передача права землепользователя сделала невозможной вероятность прекращения выгодного для города инновационного проекта по защите прав столичных детей, которые попали в сложные жизненные обстоятельства», – сказал Бондаренко.