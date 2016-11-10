Гумштаб отправил жителям Донбасса еще 340 тонн продуктов

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Гуманитарного штаба Рината Ахметова, сегодня утром, 10 ноября, из Днепра в Донецк выехала 266-я автоколонна Штаба. Машины везут продуктовую гуманитарную помощь для мирных жителей неподконтрольной территории Донбасса.

Из 340 тонн доставленных продуктов волонтеры сформируют 50 тыс. взрослых продуктовых наборов. Планируется, что днем автоколонна пройдет таможенную и фискальную проверку на КПВВ «Новотроицкое», а вечером доставит гуманитарную помощь в Донецк.

Читайте такжеШтаб Ахметова доставит в ноябре продукты более 17 тысячам жителей глубинки ДонбассаПо состоянию на утро 10 ноября 2016 года, Гуманитарный штаб Рината Ахметова выдал 10 млн 389 тыс. взрослых и детских наборов выживания по обе стороны линии соприкосновения.