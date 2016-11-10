Днепропетровская областная больница получила от медиков Норвегии наркозную станцию
09:18, 10 ноября 2016Новости регионов
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Очень важно, что в трудную минуту коллеги из Норвегии доставили самые необходимые аппараты для оказания помощи раненым бойцам.
В больницу Мечникова норвежцы доставили необходимый аппарат / Фото: 056.ua
В Днепропетровской областной клинической больнице им.И.И.Мечникова
в операционной произвели пуск наркозной станции.
Эту станцию больнице передали коллеги из Норвгеии, сообщает сайт города Днепра 056.ua.
Читайте такжеДнепропетровская областная больница просит выделить 3 млн грн на лекарства для бойцов АТО"Очень важно, что в трудную минуту наши коллеги из Норвегии доставили самые необходимые аппараты для оказания помощи раненым бойцам. 2100 раненых спасли. Бойцы каждый день поступают. Огромная благодарность всем, кто помогает больнице Мечникова", - написал главный врач Днепропетровской областной клинической больницы им.И.И.Мечникова Сергей Рыженко.
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