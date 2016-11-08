Возле "Станицы Луганской" планируют разместить спецмиссию Красного Креста

Первый заместитель председателя Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной рабочей подгруппе Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Геращенко заявляет о поддержке предложения ОБСЕ разместить возле контрольного пункта въезда-выезда «Станица Луганская» специальную миссию Международного комитета Красного Креста.

Об этом она сообщила в Facebook.

Читайте такжеПри участии Красного Креста найдено более 500 человек, которые считались пропавшими без вести на ДонбассеПо ее словам, сегодня в Минске работала только рабочая подгруппа по гуманитарным вопросам.

Геращенко отметила, что обсуждался вопрос работы контрольных пунктов въезда-выезда.

«Украина настаивает на безоговорочном соблюдении «режима тишины» и создании безопасных условий для гражданского населения, которое ежедневно пересекает КПВВ на линии соприкосновения, чтобы получить пенсии на подконтрольной украинской власти территории», - заявила Геращенко.

Читайте такжеВ Сумах переселенцы получат продуктовые ваучеры от Красного Креста«Поддержали предложение ОБСЕ разместить вблизи КПВВ «Станица Луганская» специальную миссию Красного Креста, что будет способствовать безопасности вблизи пропускного пункта. Украинская сторона вообще выступает за то, чтобы постоянно действующие пункты МККК и ОБСЕ действовали вблизи всех пропускных пунктов. Не приезжали туда на 15 минут в день, а работали круглосуточно», - подчеркнула она.

В связи с этим представитель Украины подчеркнула, что «мы поддерживаем участие МККК в восстановлении моста через Северский Донец в районе Станицы Луганской, что очень помогло бы простым людям».

Кроме того, она подчеркнула, что остро подняла вопрос открытия КПВВ «Золотое», работа которого заблокирована с 31 марта этого года.

Читайте такжеЖитомирский облсовет просит сохранить патронажную службу Красного Креста Украины«Пока что под надуманными предлогами ОРЛДО не дают возможности начать работу этого пропускного пункта, снова и снова оттягивая на неопределенный срок его открытие. Обратилась к ОБСЕ с просьбой способствовать скорейшему открытию КПВВ - чтобы, наконец, разгрузить другие контрольные пункты и реально помочь гражданскому населению», - подчеркнула Геращенко.

По ее убеждению, решение проблем КПВВ облегчило бы жизнь тем людям, которые вынуждены пересекать блокпосты.