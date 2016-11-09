В Днепропетровской области аптекари торговали кодеином

В Павлоградском районе Днепропетровской области, а также в Новомосковске полиция провела обыски в аптеках. Итог — десятки тысяч конфискованных таблеток.

Читайте такжеВ Житомирской области задержали женщину, наладившую канал поставки метадонаТак, в Павлоградском районе фармацевты без рецептов торговали опасными медицинскими препаратами, сообщают в пресс-службе ГУ Нацполиции в Днепропетровской области со ссылкой на слова начальник подразделения Управления по обслуживанию Днепропетровской и Запорожской областей Департамента противодействия наркопреступности Сергея Дерезы.

Продавались комбинированные лекарства, которые имеют в составе кодеин. Обычно подпольные химики, используя такие препараты, как «Кодтерпин», «Кодетерп», «Пятирчатка», могут изготавливать наркотик «дезоморфин».

Читайте такжеВ Киеве обнаружен наркопритон, в котором проживал 3-летний ребенокТочно такая же ситуация сложилась в Новомосковске, где в одной из аптек правоохранители провели обыск.

В целом у аптекарей изъяли порядка 30 тысяч таблеток на сумму порядка 90 тысяч гривен.

Открыто уголовное производство. Аптекарям грозит до пяти лет тюрьмы.