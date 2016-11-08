В Донецк прибыла 264-я автоколонна Гуманитарного штаба с продуктами

В Донецк прибыла 264-я автоколонна Гуманитарного штаба Рината Ахметова. 17 машин доставили 340 тонн продуктов, сообщили УНИАН в пресс-службе Штаба.

Читайте такжеШтаб Ахметова доставит в ноябре продукты более 17 тысячам жителей глубинки ДонбассаДнем все 17 фур прошли таможенную и фискальную проверку на КПВВ «Новотроицкое» с полным пакетом сопроводительных документов, подтверждающим состав груза и качество продукции.

Из гуманитарного груза волонтеры сформируют 50 тыс. взрослых продуктовых наборов. Помощь предназначена мирным жителям неподконтрольной территории Донбасса.

Читайте также57 раненых детей Донбасса прошли реабилитацию при помощи Штаба Ахметова40 тыс. продуктовых наборов на дом одиноким старикам и инвалидам доставили волонтеры Штаба. Как адресно доставляются продукты и как оформить заявку – смотрите здесь.

По состоянию на сегодня, Гуманитарный штаб Рината Ахметова выдал 10 млн 357 тыс. взрослых и детских наборов выживания по обе стороны линии соприкосновения.