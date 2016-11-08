Супрун с рабочим визитом посетила Винницкую область (исправлено)

4-го ноября и.о.Министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун с рабочим визитом посетила Винницу.

Как пишет Информационная Винница, во время встречи главы Минздрава с медиками региона главный врач Винницкого областного клинического онкологического диспансера Владимир Шамрай спросил у и.о.Министра здравоохранения, смогут ли больные раком следующего года рассчитывать на государственную помощь в лечении.

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- Общеизвестный факт, что онкологическая помощь - наиболее дорогостоящая. Лечение онкоболезней стоит десятки, а иногда и сотни тысяч гривен. С другой стороны, к сожалению, со следующего года в нашем государстве не будет приниматься общегосударственная программа «Онкология». То есть все вопросы по лечению и обеспечению, в том числе и химиотерапией, будут ложиться исключительно на плечи местных бюджетов. Мне очень бы хотелось услышать ваше мнение и ваше видение путей развития и перспектив развития на ближайшие 5 лет отечественной онкологии, - сказал Шамрай.

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В своем ответе глава Минздрава не опровергла высказывание главного онколога Винницы по поводу того, что государство не примет программу помощи больным раком «Онкология».

В то же время Супрун заявила, что Минздрав концентрируется на профилактике болезней, а не на их лечении.

- Я бы хотела увидеть, чтобы профилактическая медицина работала, чтобы мы имели меньше и меньше онкологических болезней. Почему мы должны лечить их всех? Потому что мы слишком поздно обнаруживаем эти болезни, - отметила Супрун.

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Судя из ответа Супрун убеждена, что качественные услуги семейных врачей помогут снизить коэффициент заболеваемости раком, а в критических случаях местные бюджеты смогут помочь онкобольным.

Добавим, что также Супрун также проинформировала, что со следующего года Минздрав планирует ввести курс «Первый на месте происшествия», а перечень лекарственных средств будет сокращен втрое.