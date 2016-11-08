В Виннице 5-летний малыш отравился неизвестным веществом

В реанимационное отделение Винницкой городской больницы с диагнозом: «отравление неизвестным веществом» был доставлен 5-летний мальчик. Жизнь ребенка врачам спасти не удалось, сообщает Vinnitsa.info.

Об этом сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Винницкой области.

Врачи реанимационного отделения городской больницы диагностировали у ребенка тяжелое отравление неизвестным веществом. Жизнь 5-летнего ребенка медики спасти не смогли.

Читайте такжеВ Кривом Роге девочки 3 и 6 лет госпитализированы с тяжелым наркотическим отравлениемПо словам врачей, симптомы у ребенка были похожи на отравление средствами для уничтожения грызунов. Окончательную причину смерти мальчика установит судебно-медицинская экспертиза.

По данному факту следственным отделением полиции открыто уголовное производство по ч.1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (Убийство).

Сотрудники полиции обращаются к родителям быть внимательными во время использования опасных химических веществ.

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