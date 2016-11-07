В Кривом Роге девочки 3 и 6 лет госпитализированы с тяжелым наркотическим отравлением

В Кривом Роге 6 ноября госпитализированы две девочки трех и шести лет с первичным диагнозом «отравление наркотическими веществами», кома второй степени. Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации ГУ Национальной полиции в Днепропетровской области, в крови у детей был обнаружен морфин, марихуана и бензодиазепин.

Читайте такжеВ Краматорске малыши в детсаду отравились "Белизной"По словам врачей, сейчас состояние здоровья детей - на уровне средней тяжести. Медики принимают меры для выведения девочек из состояния комы.

Полицейские опросили бабушку и мать детей, которые пояснили, что ни алкогольных, ни наркотических веществ дома нет. В тот день дети гуляли во дворе возле дома, после чего им стало плохо.

Читайте такжеВ Хмельницком 2-летняя девочка обожгла пищевод моющим средствомСведения по данному факту внесены в ЕРДР по ч.1 ст.166 Уголовного кодекса Украины (злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком или за лицом, в отношении которого установлена опека или попечительство). В настоящее время проводится расследование относительно происхождения наркотических веществ.