В Чернигове мошенники выманили у пенсионеров более 200 тыс. грн на "лечение" их сына

В Чернигове у супружеской пары пенсионеров телефонные мошенники выманили более 200 тысяч гривен якобы на лечение сына.

Об этом УНИАН сообщили в секторе коммуникаций ГУ Нацполиции в области.

Читайте такжеДиректор благотворительного фонда присвоил деньги, собранные на лечение бойца АТОСогласно сообщению, вчера в полицию обратился 75-летний житель Чернигова с заявлением о том, что неизвестный злоумышленник мошенническим путем завладел денежными средствами его семьи на общую сумму свыше 200 тыс. грн.

Правоохранители установили, что на стационарный телефон заявителя позвонил неизвестный и, представившись сыном, попросил срочно передать ему деньги на лечение, потому что он попал в ДТП и сейчас готовится к операции. Деньги он попросил передать якобы работнику полиции, который через несколько минут подъедет к подъезду их дома.

Женщина собрала все сбережения (50 тыс. грн и 6 тыс. долл. США) и отдала неизвестному, который ждал у подъезда. Только после этого родители позвонили сыну уточнить, что с ним произошло.

Читайте такжеНа Закарпатье мошенники выманивают деньги якобы "на отдых детей из зоны АТО"По данному факту полиция Чернигова открыла уголовное производство по ч.3 ст.190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество), которая предусматривает заключение на срок от трех до восьми лет.