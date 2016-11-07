В Киеве обнаружен наркопритон, в котором проживал 3-летний ребенок

В Киеве полиция обнаружила наркопритон, в котором проживал 3-летний ребенок.

Как сообщили УНИАН в Департаменте противодействия наркопреступности Национальной полиции Украины, оперативники Департамента противодействия наркопреступности получили информацию, что в одной из столичных квартир сбывают и употребляют наркотики.

В ходе санкционированного обыска в доме 23-летнего мужчины полицейские изъяли марихуану, устройства для употребления наркотиков и 5 патронов.

Кроме того, в квартире, превращенной в наркопритон, оперативники обнаружили 3-летнего сына наркодилера. Ребенок был загражден мебелью в пустой комнате, спал на коврике на полу, а еду ему передавали через проем между мебелью и стеной.

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Решается вопрос о привлечении фигуранта дела к ответственности.