В Луганской области химзавод загрязнил питьевую воду тоннами вредных отходов

В Луганской области одно из предприятий химической промышленности сливало в реку Северский Донец тонны вредных химических отходов, что привело к существенному загрязнению и изменению свойств воды.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.

«Для нейтрализации вредных свойств отходов химического производства на территории предприятия есть специальный шламоотстойник. Однако руководство завода решило сэкономить на экологических мероприятиях и утилизации отходов и просто сбрасывало их в реку. Под водой была проложена труба, через которую по меньшей мере с 2014 года в Северский Донец предприятие выбрасывало тонны химикатов. В то же время шламоотстойник не работал и находился в запущенном состоянии», - говорится в сообщении.

Читайте такжеВ Киеве запустят реконструированный современный резервуар для чистой артезианской водыТаким образом, как заявили в СБУ, завод загрязнил 10 км акватории реки, которая обогащает питьевые горизонты Рубежного, Лисичанска, Северодонецка и других населенных пунктов, является местом отдыха населения и крупнейшим магистральным каналом для мелиорации земель региона. «В этой зоне исчезла водная фауна и погибли водоросли», - отмечается в сообщении.

Сотрудники СБУ с привлечением специалистов-экологов и работников водолазной службы задокументировали противоправную деятельность должностных лиц химпредприятия. Экологи подсчитывают ущерб, причиненный окружающей среде.

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