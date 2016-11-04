Житомирский облсовет просит сохранить патронажную службу Красного Креста Украины

Житомирский областной совет просит руководство государства принять меры для сохранения патронажной службы Общества Красного Креста Украины.

«6 октября 2016 года Общество Красного Креста Украины получило письмо от Министерства здравоохранения о сокращении финансирования патронажной службы с октября 2016 года с прекращения дальнейшего финансирования вообще», - сказано в обращении.

Читайте такжеКрасный Крест предоставил гуманитарную помощь переселенцам на более 388 млн грнТам также отмечается, что Украина относится к наиболее демографически старым странам мира. Удельный вес населения старше трудоспособного возраста составляет 24,7%, около 40% которого требует активного медицинского наблюдения и реабилитационных мероприятий. В демографическом отношении областей Украины Житомирская, Винницкая и Черниговская входят в тройку наиболее старых.

В документе отмечается, что именно поэтому с каждым годом все актуальнее становится проблема медико-социальной помощи гражданам пожилого возраста, инвалидам и другим незащищенным слоям населения из-за сокращения возможностей их доступа к получению медико-социальных услуг.

Читайте такжеПри участии Красного Креста найдено более 500 человек, которые считались пропавшими без вести на Донбассе«Основанная в 1991 году патронажная служба милосердия Общества Красного Креста Украины, которая на сегодняшний день насчитывает 3 тысячи 90 должностей, оказывает медицинскую помощь, осуществляет уход за одинокими престарелыми, инвалидами, ветеранами», - сказано в обращении.

В обращении также отмечается, что получая лишь финансирование на зарплату для работников патронажной службы, указанное общество самостоятельно организует вопросы ресурсного обеспечения ее работы.

В случае прекращения финансирования, работа патронажной службы будет прекращена, что приведет к тому, что почти 9 тыс. ее подопечных, которые ежегодно обращаются за помощью, останутся без нее. Кроме того, прекратят работу медико-социальные центры и комнаты Красного Креста, банки одежды и пункты проката вещей, необходимых для ухода за тяжелобольными.

Учитывая это, депутаты облсовета просят Верховную Раду и правительство сохранить патронажную службу Общества Красного Креста Украины путем продолжения ее финансирования из госбюджета.

Справка УНИАН. В Житомирской области медико-социальную помощь оказывают 135 медицинских и 31 младшая медицинская сестра. Так, в 2015 году медико-социальную помощь на дому получили в области 9 тыс. 146 больных, из них 1 тыс 151 инвалид войны и труда, 1 тыс. 839 – участники Второй мировой войны. Подопечным оказано 599 тыс. медицинских и 216 социально-бытовых услуг. Среди общего количества работников патронажной службы 56,6% работают в селах, а 41,3% оказывают помощь больным в Чернобыльской зоне.