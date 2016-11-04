В Винницкой области двое людей отравились грибами, мужчина в реанимации
10:18, 04 ноября 2016Новости регионов
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Спасатели Винницкой области предостерегают граждан воздержаться от употребления в пищу дикорастущих грибов.
Бледная поганка имеет на ножке под шляпкой кольцо, внизу ножки – вольву («оборку») / Фото: discoverlife.org
Спасателям пгт. Крыжополь поступило сообщение от дежурного врача Крыжопольской окружной больницы интенсивного лечения о том, что в приемное отделение с диагнозом отравление грибами была доставлена 67-летняя женщина и 38-летний мужчина.
Об этом сообщает пресс-служба Главного управления ГСЧС Украины в Винницкой области.
Читайте такжеВ Херсонской области 8 человек госпитализированы из-за отравления грибами, из них двое детейСейчас пенсионерка находится в терапевтическом отделении в стабильном состоянии, а мужчина до сих пор в реанимационном отделении.
Спасатели Винницкой области предостерегают граждан воздержаться от употребления в пищу дикорастущих грибов.
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