В Винницкой области двое людей отравились грибами, мужчина в реанимации

Спасателям пгт. Крыжополь поступило сообщение от дежурного врача Крыжопольской окружной больницы интенсивного лечения о том, что в приемное отделение с диагнозом отравление грибами была доставлена 67-летняя женщина и 38-летний мужчина.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления ГСЧС Украины в Винницкой области.

Читайте такжеВ Херсонской области 8 человек госпитализированы из-за отравления грибами, из них двое детейСейчас пенсионерка находится в терапевтическом отделении в стабильном состоянии, а мужчина до сих пор в реанимационном отделении.

Спасатели Винницкой области предостерегают граждан воздержаться от употребления в пищу дикорастущих грибов.