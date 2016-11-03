В Днепре задержали интернет-продавца незарегистрированных в Украине сильнодействующих препаратов

В Днепре сотрудники управления по обслуживанию Днепропетровской и Запорожской областей Департамента противодействия наркопреступности Национальной полиции Украины 2 ноября задержали интернет-продавца незарегистрированных в Украине подконтрольных сильнодействующих препаратов и анаболических стероидов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе управления, во время обыска полицейские изъяли у злоумышленника более 2 литров и около 7 тыс. таблеток разных препаратов на 1 млн грн.

Подпольный предприниматель отсылал клиентам продукцию с помощью курьерской службы. Выручку он получал на пластиковую карту коммерческого банка и на электронные кошельки Easy Pay и WebMoney.

Изъятые препараты направлены на экспертизу.

Читайте такжеВо Львовской области изъяли контрабандную партию запрещенных стероидовОткрыто уголовное производство по статье ст. 321 Уголовного кодекса Украины (незаконное производство, изготовление, приобретение, перевозка, пересылка, хранение с целью сбыта или сбыт ядовитых и сильнодействующих веществ). Максимальная санкция за преступление предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Сейчас проводятся мероприятия по установлению преступных связей преступника, выявлению каналов распространения сильнодействующих лекарственных средств и других препаратов.