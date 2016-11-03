Во Львове госпитализировали 30-летнего мужчину, которого сбил грузовый поезд

В ночь на 3 ноября во Львове под грузовый поезд № 3632 попал мужчина в возрасте около 30 лет. Случилось это в 2:10 на перегоне Львов-Персенковка, сообщает Zaxid.net.

Читайте такжеВ киевском метро поезд сбил пассажира, который спустился на путиКак информирует департамент по вопросам гражданской защиты ЛОГА, мужчину с тяжелыми травмами госпитализировали в коммунальную 8-ю городскую клиническую больницу. Утром 3 ноября мужчину прооперировали.

Сейчас личность и место жительства пострадавшего устанавливают. Причины происшествия выясняют.