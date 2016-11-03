Во Львове госпитализировали 30-летнего мужчину, которого сбил грузовый поезд
10:36, 03 ноября 2016Новости регионов
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Мужчину с тяжелыми травмами госпитализировали в коммунальную 8-ю городскую клиническую больницу. Сегодня утром его прооперировали.
Во Львове грузовый поезд сбил молодого мужчину / Фото: УНИАН
В ночь на 3 ноября во Львове под грузовый поезд № 3632 попал мужчина в возрасте около 30 лет. Случилось это в 2:10 на перегоне Львов-Персенковка, сообщает Zaxid.net.
Читайте такжеВ киевском метро поезд сбил пассажира, который спустился на путиКак информирует департамент по вопросам гражданской защиты ЛОГА, мужчину с тяжелыми травмами госпитализировали в коммунальную 8-ю городскую клиническую больницу. Утром 3 ноября мужчину прооперировали.
Сейчас личность и место жительства пострадавшего устанавливают. Причины происшествия выясняют.
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