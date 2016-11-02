"Фармация" потратила в этом году 13 млн грн на обеспечение малозащищенных киевлян лекарствами

Коммунальное предприятие «Фармация» потратило в этом году 13 млн грн на обеспечение малозащищенных киевлян лекарствами по социальным ценам.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня генеральный директор КП «Фармация» Руслан Свитлый во время инспекции сети аптек предприятия, которую проводил Киевский городской голова Виталий Кличко.

Свитлый информировал мэра столицы, что за 9 месяцев этого года по самым низким ценам с наценкой в размере 1 коп. к цене производителя – в аптеках «Фармации» было продано 560 тыс. упаковок лекарств из социального перечня 211 наименований отечественных препаратов (были обслужены 450 тыс. человек).

По отдельной программе, которая охватывает 15 наименований лекарств против гипертонии, в сети было продано по специальным сниженным ценам более 70 тыс. упаковок (обслужены 60 тыс. человек).

«Всего по карточке киевлянина за 9 месяцев, по нашей статистике, были обслужены более 600 тыс. человек, товарооборот составил порядка 65 млн грн», – доложил Кличко гендиректор КП «Фармация».

В свою очередь мэр в комментарии журналистам отметил, что два года назад КП «Фармация» было убыточным предприятием, и звучали идеи о необходимости его закрытия.

Читайте такжеСеть коммунальных аптек "Фармация" за полгода получила 3 млн грн прибыли - КГГА«Было много желающих купить сеть аптек «Фармация». Но мы сменили руководство, погасили все долги и сегодня предприятие, несмотря на то, что дотирует 13 млн грн на социальные лекарства, является прибыльным и до конца года, как отмечает руководитель КП «Фармация», ожидает ориентировочно 17-18 млн грн прибыли. Обращу внимание, это при том, что «Фармация» несет серьезную социальную нагрузку, важную для незащищенных слоев населения», – подчеркнул Кличко.

Руслан Свитлый был назначен на должность гендиректора КП «Фармация» в сентябре 2014 года.