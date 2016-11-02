Жители Днепра сдали больше 10 л крови для онкобольных детей

Каждый желающий в Днепре мог стать донором и сдать кровь для онкобольных детей. Акция прошла в областной станции переливания крови («Банк крови», пр.Б.Хмельницкого, 17), сообщает сайт города Днепра 056.ua.

Итоги подвели организаторы на пресс-конференции в ИА "Мост-Днепр".

Как рассказала исполнительный директор Ассоциации молодых доноров Украины Виктория Иванова, на сегодняшний день существует потребность во всех группах крови.

Читайте такжеВ Одессу самолетом доставили бойцов, раненных в АТО: срочно нужна кровь для переливания"В акции по сдачи крови зарегистрировались более 40 желающих, но к кровосдаче допустили около 30 человек. За несколько часов доноры сдали 12-15 л крови. Оставшаяся часть людей была не допущена из-за противопоказаний, некоторые из них не готовились к процедуре, а остальные не имели при себе необходимые документы», - отметила она.