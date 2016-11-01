57 раненых детей Донбасса прошли реабилитацию при помощи Штаба Ахметова

57 раненых детей из Донбасса получили помощь Гуманитарного штаба Рината Ахметова в рамках проекта «Реабилитация раненых детей». Из них 53 ребенка прошли курс реабилитационного лечения в санаториях Украины. Еще четверым были выданы технические и индивидуальные средства реабилитации. Об этом в ходе пресс-брифинга рассказали координатор Штаба Римма Филь и руководитель направления «Адресная помощь» Юлия Герасименко.

«В базе Гуманитарного штаба зарегистрировано 163 раненых ребенка. Это те семьи и те дети, с которыми мы связывались, с которыми мы продолжаем общаться и которым была предложена либо оказана помощь. Мы помогаем в каждом случае индивидуально. Помогаем лекарствами, проведением операций, средствами реабилитации. И понимая, что раненые дети – это системная проблема, в марте 2016 года Штаб Рината Ахметова запустил проект «Реабилитация раненых детей». Всем раненым детям, которые нуждались в реабилитации, была оказана помощь в необходимом объеме», ‒ рассказала Римма Филь.

С просьбой о помощи на горячую линию Штаба звонили родители из разных городов Донбасса. 60% обратившихся за помощью в Штаб – жители неподконтрольных территорий. Еще 40% – переселенцы и жители «серой зоны» и мирных территорий Донбасса. Больше всего заявок на реабилитацию поступило из Донецка, Мариуполя, Авдеевки, Краматорска. Также в санатории приезжали дети из Антрацита, Горняка, Енакиево, Красногоровки, Марьинки, Невельского, Николаевки, Новолуганского, Светлодарска, Тошковки, Углегорска.

Основные направления оказания помощи:

восстановление опорно-двигательного аппарата;

восстановительное лечение внутренних органов;

коррекция состояния после оперативного длительного лечения;

протезирование конечностей;

технические средства реабилитации;

лечение неврологических заболеваний.

Читайте такжеШтаб Ахметова продолжает адресную помощь в рамках программы "Лекарства детям"Для прохождения реабилитации специалисты Гуманитарного штаба выбрали три лучших санатория Украины: «Славкурорт» в Славянске, «Арктика» в Бердянске и «Великий Луг» в Запорожье.

«Каждое обращение, каждое заболевание мы обсуждали и согласовывали с родителями и врачами. Тактика лечения была проработана. Все дети пребывали в санаториях в сопровождении родителей. К сожалению, обстрелы на Донбассе не прекращаются. Снова страдают дети. Мы отслеживаем все случаи ранения детей и предлагаем всю необходимую помощь пострадавшим», ‒ пояснила Юлия Герасименко.

В конце мая 2016 года в запорожский санаторий приехала и 4-летняя Милана из Мариуполя. Малышка получила тяжелейшие ранения и потеряла маму в день обстрела города в январе 2015 года. «Когда случилась беда, первым, кто оказал помощь, был Гуманитарный штаб Рината Ахметова. Нам предоставили все необходимые лекарства для операции и лечения, расходные материалы, детское питание. Я также хочу поблагодарить Штаб за помощь психолога. Милане было очень тяжело в три годика потерять маму, получить травму, видеть, как в пяти метрах от нее взрываются грады. Она очень боялась вспышек света, стука двери, звука самолета. Все время пряталась, каждую секунду звала маму. Но психологи нам очень помогли и сейчас продолжают работу с внучкой»,‒ рассказала Ольга Абдурашитова, бабушка Миланы.

Читайте такжеШтаб Ахметова запускает программу отдыха "Мирное лето – детям Донбасса – 2016"После лечения в Днепропетровске и Киеве девочке поставили протез, предоставленный Фондом Фритца Кройцера. Уже после этого Милана отправилась на реабилитацию от Штаба Рината Ахметова. Она прошла необходимый комплекс процедур для укрепления мышечной системы и привыкания к протезу. Отдельные процедуры помогли ребенку стабилизировать состояние нервной системы.

«Мы переживаем каждую трагедию вместе с семьями. Иначе нельзя помочь по-настоящему и искренне. А помощь Гуманитарного штаба идет от всего сердца. О каждом случае раненого ребенка знает лично Ринат Ахметова. Он сам следит за каждой историей, включается в помощь. К сожалению, потребность в реабилитации остается. На Донбассе продолжают гибнуть люди. Гуманитарный штаб готов и в дальнейшем адресно оказывать помощь детям, пострадавшим от конфликта на востоке Украины. Но мы надеемся, что в будущем раненых детей не будет», ‒ сказала Римма Филь.