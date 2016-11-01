В Одессе усыновили найденного на улице 3-летнего мальчика, который подвергался жестоким истязаниям

В Одессе усыновили найденного в мае на улице 3-летнего мальчика, который подвергался жестоким истязаниям.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе горсовета, ребенок, который был найден 31 мая на улице в Суворовском районе Одессы, обрел заботу и любовь родителей.

Читайте такжеВ Одессе на улице обнаружена сумка с новорожденной девочкойПо словам главного врача специализированного Дома ребенка №1 Валентины Карташовой, в котором до момента усыновления находился малыш, по решению Киевского суда Одессы, ребенок в настоящее время передан в новую семью.

Его родителей разыскать не смогли.

Отмечается, что ранее мальчику, пострадавшему от жестокого обращения, были проведены необходимые хирургические операции и оказана другая медицинская помощь в полном объеме.

Читайте такжеВ Одессе нашли 3-летнего ребёнка, которого длительное время истязалиКак сообщал УНИАН, 31 мая в Одессе случайный прохожий обратил внимания на малолетнего ребенка, который один рано утром находился на улице. Мальчик был изможден и изранен, о себе ничего не мог сообщить.

Ребенка сразу же доставили в реанимационное отделение Одесской областной детской клинической больницы. Медики диагностировали у него множественные гематомы, ушибы, порезы (рубцы от старых, раны гноящиеся и свежие), а также скальпированные раны лобной части головы.

Мальчику сделали несколько операций.