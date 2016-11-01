Штаб Ахметова доставит в ноябре продукты более 17 тысячам жителей глубинки Донбасса

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Гуманитарного штаба Рината Ахметова, 17 450 жителей «серой зоны» и отдаленных районов на неподконтрольной территории Донецкой области в ноябре получат продукты от Штаба. Мобильные бригады волонтеров планируют посещать села от 2 до 4 раз в неделю. Взрослые продуктовые наборы будут выдаваться самым социально незащищенным категориям населения. Детские наборы получат семьи, в которых есть малыши до 35 месяцев.

Читайте такжеБолее 75 тыс. продуктовых наборов выдал Штаб Ахметова кормящим матерям Донбасса«В ноябре наши волонтеры планируют посетить 94 населенных пункта, как на самой линии соприкосновения, так и в отдаленных районах на неподконтрольной территории. Запланированы выезды в Очеретино, Бугас, Гранитное, Пищевик, Чермалык, Карловку, Краматорск, Новоазовск. Всего более 17 тысяч взрослых, детей и кормящих мам получат продуктовые наборы», ‒ рассказала Римма Филь, координатор Гуманитарного штаба.

Читайте такжеШтаб Ахметова продолжит доставлять гуманитарную помощь в населенные пункты "серой зоны" Далее публикуем графики выездов мобильных бригад в ноябре 2016 года. Также подробную информацию о выдаче помощи можно узнать на горячей линии Штаба 0800 509 001.

График работы мобильных бригад в ноябре 2016 года в «серой зоне» смотрите тут.