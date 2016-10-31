В центре Одессы третий день остаются без отопления медучреждения, школы, детсады

В центре Одессы из-за аварии на теплотрассе с 29 октября без отопления остаются около 100 многоквартирных жилых домов, школы, детсады и медучреждения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время аппаратного совещания в мэрии сообщил 1-й заместитель городского головы Одессы Анатолий Орловский.

Читайте такжеОдещина станет пилотным регионом по внедрению западной системы экстренной медицины«Произошла авария на теплотрассе диаметром 700 мм, в районе Глухого моста (узкий туннель, проложенный под железнодорожной насыпью, между улицами Одарии и Балковской - УНИАН). Мы в выходные работали круглосуточно. Сегодня работы продолжаются...», - сказал Орловский.

Из-за аварии, по его данным, без теплоснабжения остались порядка 212 абонентов – около 100 жилых домов, 8 школ, 5 детсадов и 8 медицинских учреждений.

По словам первого вице-мэра, сложность работ заключается в специфике 50-метрового участка теплотрассы, проходящей через железную дорогу - сложно извлечь проблемную трубу.

Орловский добавил, что в настоящее время ведется монтаж теплотрассы.

«Постараемся ночью ее смонтировать, чтобы завтра тепло начало поступать», - уточнил Орловский.

Читайте такжеВ Одессе четыре человека получили телесные повреждения в результате непогодыМэр Одессы Геннадий Труханов распорядился при необходимости (на усмотрение администрации) приостановить на два дня посещение в оставшихся без отопления школах и детсадах, чтобы предупредить заболевание детей.

«Мы сделаем все возможное, чтобы в кратчайшие сроки устранить неполадки», - подчеркнул Труханов.

По данным синоптиков, сегодня в Одессе будет до 7 градусов тепла. На завтра, 1 ноября, обещают от +1 до +4.