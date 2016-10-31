В Киеве арестовали подозреваемых в сбыте амфетамина в Военном институте телекоммуникации

Печерский районный суд Киева по ходатайству военной прокуратуры арестовал лиц, наладивших в Военном институте телекоммуникации и информатизации сбыт психотропного вещества «амфетамин».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе военной прокуратуры Центрального региона Украины.

Одновременно постановлением суда определен размер залога для подозреваемых в сумме 435 тыс. грн и 290 тыс. грн, говорится в сообщении.

Досудебное следствие продолжается.

Как сообщал УНИАН, 28 октября в военной прокуратуре заявили о задержании двоих курсантов Военного института телекоммуникации и информатизации и гражданского лица, которые сбывали на территории учебного заведения амфетамин.

Читайте такжеВ Киеве в офисе интернет-магазина изъяли психотропные вещества на 500 тыс. грнУстановлено, что гражданское лицо в течение длительного времени доставляло в институт психотропное вещество, которое передавало двоим курсантам, а они, в свою очередь, сбывали его другим военнослужащим института. Таким образом они реализовали более 130 граммов амфетамина на сумму более 50 тыс. грн.

Всем трем лицам сообщено о подозрении по ч.2 ст.307 Уголовного кодекса Украины (незаконное хранение или сбыт наркотических средств, психотропных веществ, совершенное по предварительному сговору группой лиц).