На Винниччине мужчина упал в 15-метровый колодец без воды - врачи спасают его жизнь

Утром 31 октября в пгт. Тростянец Винницкой области мужчина упал в колодец. Спасатели достали пострадавшего и передали медикам, которые борятся за его жизнь.

Об этом Вінниця.info сообщил начальник отдела агитационно-пропагандистской работы Государственной службы чрезвычайных ситуаций в Винницкой области Александр Кутовой.

Читайте такжеВ Виннице внедряют программу информатизации медицинской отраслиВ эти минуты винницкие медики борятся за жизнь 53-летнего жителя райцентра Тростянец. Санавиацией его доставили в областной центр после тяжелых травм, которые человек получил в результате падения в колодец.

«Насколько известно, мужчина пытался почистить колодец у соседей. И упал в него. У него тяжелые травмы конечностей. Колодец глубиной 15 метров. Там воды не было», - рассказал Александр Кутовой.