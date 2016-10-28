Киев выделил 1,5 млн грн на разработку проекта по реконструкции больницы №4

Столичные власти выделили 1,5 млн грн на разработку проектной документации по реконструкции клинической больницы №4 и открытие там современного инфекционного отделения.

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко во время инспекции больницы и ознакомления с состоянием инфекционного отделения, информирует пресс-служба столичного головы.

По его словам, работы по реконструкции стартуют со следующего года. «Это отделение было построено еще в 1972 году. После этого ремонт здесь не проводился, и помещение находится в ужасном состоянии. Достойных условий нет ни для пациентов, ни для персонала. Мы выделяем деньги на реконструкцию, и в следующем году начинаем работы. Здесь должно быть современное инфекционное отделение. 1,5 млн грн мы уже выделили на проектную документацию. В ближайшее время будем иметь четкие цифры, сколько денег нужно на этот проект. Будем вкладывать деньги города, а также привлекать инвесторов», - отметил Кличко.

Читайте такжеВ детском диагностическом центре Киева стартовал проект "Поликлиника без очередей"Мэр добавил, что неоднократно подчеркивал неэффективность существующей системы здравоохранения. «Нам необходимо изменить систему, когда деньги выделяются на койко-места. На сегодняшний день в Киеве около 3000 койко-мест, которые не задействованы. Поэтому мы планируем перейти на страховую медицину, где деньги будут «ходить» за пациентом. От этого выиграют и врачи, и пациенты», - прокомментировал он.

По словам Кличко, столичная власть делает все, чтобы медицинская отрасль Киева соответствовала лучшим стандартам. «Мы сейчас проводим инвестиционные конкурсы, привлекаем заинтересованные стороны, чтобы инвестировать в медицинскую сферу, строить современные больницы», - добавил столичный градоначальник.