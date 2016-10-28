В Кривом Роге ликвидировано подпольное производство водки

В Кривом Роге сотрудники Государственной фискальной службы 27 октября пресекли деятельность подпольного цеха по производству водки.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе управления ГФС в Днепропетровской области, во время обысков изъято контрафактной продукции на 300 тыс. грн.

«Изъято почти 1500 литров спирта в пластиковых бутылках и даже бочках, около 300 тетрапаков объемом по 3 л каждый с готовой продукцией с надписями разных элитных брендов», - говорится в сообщении.

Подпольное производство на территории гаражного кооператива организовали два местных жителя, которые реализовали водку через сеть Интернет и службы доставки под вымышленными именами.

Читайте такжеУ пациентов, отравившихся суррогатным алкоголем, нарушаются процессы свертывания крови - токсикологЗлоумышленники наклеивали на тетрапаки с водкой поддельные акцизные марки.

В отношении них открыто уголовное производство по ст. 204 УК Украины (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров).

Сейчас отобранные образцы спиртосодержащих жидкостей направлены на проведение экспертизы, устанавливается круг лиц, причастных к незаконной деятельности. Следственные действия продолжаются.